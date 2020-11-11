اخبار الرياضة

أسامة البدوي يخوض تجربة في الدوري المغربي

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل اللاعب الشاب أسامة البدوي إلى صفوف أولمبيك أسفي المغربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع نادي النصر.

وقدمت للبدوي عدة عروض عربية وكان قريبا من الانضمام للأولمبي الباجي التونسي، لكنه اختار خوض التجربة في البطولة المغربية المحترفة.

ونشر البدوي في صفحته الرسمية على الفيسبوك شكره لإدارة أولمبيك آسفي على ثقتهم به كما تمنى أن يكون خير سفير للكرة الليبية، متمنيا تقديم إضافة قيّمة لفريقه الجديد، وكان أسامة البدوي قد لعب للأهلي طرابلس ومن ثم انتقل إلى النصر والآن اختار خوض تجربة احترافية في المغرب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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