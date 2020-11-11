أسامة البدوي يخوض تجربة في الدوري المغربي

انتقل اللاعب الشاب أسامة البدوي إلى صفوف أولمبيك أسفي المغربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع نادي النصر.

وقدمت للبدوي عدة عروض عربية وكان قريبا من الانضمام للأولمبي الباجي التونسي، لكنه اختار خوض التجربة في البطولة المغربية المحترفة.

ونشر البدوي في صفحته الرسمية على الفيسبوك شكره لإدارة أولمبيك آسفي على ثقتهم به كما تمنى أن يكون خير سفير للكرة الليبية، متمنيا تقديم إضافة قيّمة لفريقه الجديد، وكان أسامة البدوي قد لعب للأهلي طرابلس ومن ثم انتقل إلى النصر والآن اختار خوض تجربة احترافية في المغرب

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