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النصر يبدأ التحضيرات في القاهرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء التحضيرات للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا

وسيواجه النصر في الدور التمهيدي فريق شباب بلوزداد الجزائري ، في رحلة النصر التي انطلقت من مطار بنينا باتجاه مطار برج العرب في الإسكندرية ومنها إلى القاهرة لتبدأ التحضيرات هناك بحضور جميع اللاعبين وسيتلحق بهم كذلك اللاعبون الدوليون عقب مباراتي غينيا الاستوائية في تصفيات الكان.

يذكر أن إدارة النصر أعلنت أنها ستتعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب الفريق لكنها لم تكشف عن هويته حتى الآن.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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