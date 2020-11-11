النصر يبدأ التحضيرات في القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء التحضيرات للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا

وسيواجه النصر في الدور التمهيدي فريق شباب بلوزداد الجزائري ، في رحلة النصر التي انطلقت من مطار بنينا باتجاه مطار برج العرب في الإسكندرية ومنها إلى القاهرة لتبدأ التحضيرات هناك بحضور جميع اللاعبين وسيتلحق بهم كذلك اللاعبون الدوليون عقب مباراتي غينيا الاستوائية في تصفيات الكان.

يذكر أن إدارة النصر أعلنت أنها ستتعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب الفريق لكنها لم تكشف عن هويته حتى الآن.

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