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التاورغي يفسخ عقده بالتراضي مع النصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق نادي النصر واللاعب عامر التاورغي على فسخ العقد بينهما بالتراضي بعد شهر واحد فقط من الانضمام للفريق

وأعلنت إدارة نادي التحدي عودة مهاجم الفريق عامر التاورغي من جديد بعد عدم تفاهمه مع إدارة نادي النصر، حيث تعاقدت إدارة الفحامة منذ شهر مضى مع التاورغي ولكن يبدو أن الأمور لم تَسِر كما رغب الطرفان ليتوصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي.

وكان التاورغي قد تألق في موسم 2017 مع التحدي بعدما قاد فريقه للتأهل لدوري الأبطال عقب الدور الرباعي الذي لعبه آنذاك لينتقل بعدها للأهلي طرابلس قبل أن يتوقف النشاط في أبريل من العام الماضي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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