التاورغي يفسخ عقده بالتراضي مع النصر

اتفق نادي النصر واللاعب عامر التاورغي على فسخ العقد بينهما بالتراضي بعد شهر واحد فقط من الانضمام للفريق

وأعلنت إدارة نادي التحدي عودة مهاجم الفريق عامر التاورغي من جديد بعد عدم تفاهمه مع إدارة نادي النصر، حيث تعاقدت إدارة الفحامة منذ شهر مضى مع التاورغي ولكن يبدو أن الأمور لم تَسِر كما رغب الطرفان ليتوصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي.

وكان التاورغي قد تألق في موسم 2017 مع التحدي بعدما قاد فريقه للتأهل لدوري الأبطال عقب الدور الرباعي الذي لعبه آنذاك لينتقل بعدها للأهلي طرابلس قبل أن يتوقف النشاط في أبريل من العام الماضي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية