الحكم باكاري بابا جاساما يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول في مباراة المنتخب الليبي والغيني

القاهرة 11 نوفمبر 2020 (وال) – التقى المنتخب الوطني مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 الكاميرون “2022”.

وعلى تمام الساعة الثامنة أعلن الحكم الدولي الغامبي باكاري بابا جاساما، انتهاء الشوط الأول بتقدم المنتخب الغيني بهدف دون رد، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة.

وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 في الكاميرون مطلع العام المقبل، لكن تم تاجيلها لمدة عام بقرار من الاتحاد الإفريقي للعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. (وال – القاهرة) س إ

يتبع ..

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