المنتخب الوطني يخسر في “الوقت القاتل” أمام غينيا الإستوائية

تقرير “218”

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا .

وتقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف من تسديدة أرضية بواسطة جوسيتي ميراندا في الدقيقة 33، ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني علي المرجيني عدة تغييرات بإدخال كل من عبد الله داغو وطلحة زرق حيث عدل منتخبنا الوطني النتيجة في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، وبعد ثلاث دقائق أضاف المهاجم محمد بالتمر الهدف الثاني بعد عرضية من محمد صولة، وأدرك منتخب غينيا الإستوائية التعادل في الدقيقة الأخيرة بتسديدة بيدرو أوبيانغ قبل أن يختتم سالمون أوباما المباراة بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع .

وحاول المنتخب الوطني إضافة عدة أهداف في أكثر من مناسبة إلا أن حارس غينيا الإستوائية تمكن من التصدي لها بكل صعوبة، وجرب لاعب الوسط السنوسي الهادي التسجيل في الدقيقة 71 عبر ضربة حرة مباشرة إلا أنها مرت بجوار مرمى منتخب غينيا الإستوائية، وتصدى حارس المنتخب الوطني أحمد عزاقة لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73 .

وأجرى المنتخب الوطني التبديل الثالث بدخول مؤيد اللافي في الدقيقة 83، وأهدر محمد بالتمر فرصة تسجيل الهدف الثالث برأسية خطيرة جاورت مرمى الضيوف، ودخل المهاجم معتز المهدي المباراة في الدقيقة 89 بديلاً لمحمد بالتمر كما أشرك المدرب علي المرجيني خالد مجدي مكان محمد صولة في الوقت بدل الضائع قبل أن تنتهي المباراة بخسارة المنتخب الوطني .

وتوقف رصيد فرسان المتوسط عند 3 نقاط متساوياً مع غينيا الإستوائية التي حققت فوزها الأول في المجموعة العاشرة.

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