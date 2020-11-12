غينيا الاستوائية تهزم ليبيا وتضعف آمالها في التأهل للكان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قلب منتخب غيينيا الاستوائية الطاولة على نظيره الليبي وهزمه بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الأربعاء على أرضية ملعب السلام بالقاهرة لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمّم إفريقيا 2021 .

تقدمت غينيا بهدف في الدقيقه 33 بواسطة “مير و ع دلت”، وليبيا عبر ركلة جزاء انبرى لها سند الورفلي في الدقيقة 53، وعاد بالتمر ليسجل هدفا ثانيا لليبيا في الدقيقه 57 .

لكن الضيوف نجحوا في تسجل هدفين “لأوبايانغ” و”سالمون” في الدقائق الأخيرة ليظفروا بثلاثة هي الأولي لغينيا الاستوائية في التصفيات .

وبهذه النتيجة أصبح رصيد غينيا الاستوائية 3 نقاط من 3 مباريات فيما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند 3 نقاط .

بدأت فرص اللقاء الدقيقه الثالثة التي شهدت أول تهديد على مرمى المنتخب الليبي بعد ضربه مباشرة للفريق الغيني لكن الكرة ابتعدت عن شباك عزاقه .

وفِي الدقيقة التاسعة كاد السنوسي الهادي أن يسجل هدف السبق لليبيا من ضربة حرة مباشرة أبعدها الحارس الغيني للركنية.

وكاد المنتخب الليبي أن يحقق الهدف الأول في الدقيقه 21 لكن كرة بالتمر اصطدمت بالقائم بعد تم تلقى تمريره ذكيه من طقطق داخل المنطقة .

واتضحت خطورة الضيوف في الدقيقه 27 بعد تسديده قويه من خارج المنطقة صدها القائم الأيسر للحارس الليبي عزاقه .

أول أهداف المباراة كان لغينيا الاستوائيه في 33 الدقيقه اثر عدة تمريرات للمنتخب الغيني لتنتهي بهدف من تسديده لميرندا من خارج منطقة الجزاء .

بداية الشوط الثاني حاول المرجيني اعطاء نفس جديد لفرسان المتوسط بإقحام طلحة رزق و عبد الله داقو .

المنتخب الليبي تحصل على ركله جزاء في الدقيقه 53 بعد ان تحصل السنوييي للعرقلة داخل المنطقه ونجح سند الورفلي في تسجيل الركله .

ولم تتوقف محاولات المنتخب الليبي فنجح في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي لمحمد صوله الذي وضع كرته العرضية أمام بالتمر الذي أودعها في الشباك الخالية .

صولة كرر خطورته في الدقيقه 68 لكن كرته القوية وجدت حارس غينينا الذي ابعدها ببراعة .

وشهدت الدقيقه 85 إضاعة فرصة سهله لتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الليبي أضاعها بالتمر بالرأس بعد أن تلقى عرضيه متقنه من علي معتوق .

وحققت غينيا التعادل في آخر دقيقة من المباراة بعد كرة “أوبينغ” بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء .

وزاد أوباما هدف لغينياً في الوقت بدل الضائع بتسديدة غالطت عزاقة ومنحت 3 نقاط غالية لغينيا الاستوائية.