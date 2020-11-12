المنتخب الليبي يفقد لقاءه في الدقائق الأخيرة أمام غينيا الاستوائية.. وحظوظ التأهل لـ الكان 2022 تتقلص

فقد منتخبنا الوطني لكرة القدم نتيجة مباراته مع منتخب غينيا الاستوائية في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقبل هدفين على ملعب “الأهلي وي السلام” بالعاصمة المصرية القاهرة؛ ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وافتتح منتخب غينيا الاستوائية النتيجة في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه ” جوزيت ميراندا”، ليعدل النتيجة بعدها لاعبنا سند الورفلي عبر ركلة جزاء في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

وتقدم المنتخب في النتيجة بعدما تمكن اللاعب محمد بالتمر من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، وظل المنتخب الليبي متقدما حتي الدقيقة 90، لينجح المنتخب الغيني في تسجيل هدفين قاتلين ويقلب المباراة لصالحة، عن طريق لاعبيه “بيدرو أوبيانج” وسالومون أوباما.

وتجمد رصيد منتخبنا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب غينيا الاستوائية، وسيلاقي منتخبنا مجددا المنتخب الغيني على أرضية ميدانه الاحد المقبل في مباراة الإياب.

ويحتاج منتخبنا الوطني لضمان الفوز في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لنهائيات الكان، في المجموعة التي يتصدرها المنتخب التونسي بفارق ثلاث نقاط، والذي سيواجه ضيفه منتخب تنزانيا، بعد غد الجمعة في الجولة ذاتها.

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