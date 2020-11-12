هولندا وإسبانيا تكتفيان بالتعادل وديًا في أمستردام

دخلت هولندا وإسبانيا المباراة الودية، التي احتضنها ملعب “يوهان كرويف أرينا”، وعينهما على تحقيق انتصار معنوي قبل مواجهات المنتخبين بدوري الأمم الأوروبية.

وكانت البداية إسبانية ومع عودة ألفارو موراتا، للمشاركة أساسيًا، حيث مرّر مهاجم “يوفنتوس” كرة إلى لاعب “ريال بيتيس”، سيرج كاناليس، الذي افتتح أهداف المواجهة بتسديدة أرضية في الدقيقة الـ 18، معلناً تقدم “لاروخا”، في قلب أمستردام.

وواصلت إسبانيا سيطرتها على المواجهة، وردّ “كاناليس” الهدية إلى “موراتا”، الذي سدّد من خارج منطقة الجزاء؛ إلا أن الحارس “بيزوت” أبعد الكرة بصعوبة

وفي الشوط الثاني، وبعد انطلاقته بدقيقتين فقط، استطاع البرتقاليون تسجيل التعادل عن طريق دوني فان دي بيك، من تسديدة داخل منطقة الجزاء وسط تراخٍ في دفاعات الإسبان.

ومع وصول المباراة لساعة من اللعب، اقترب لاعب الوسط “كوكي”، من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من “موراتا”؛ إلا أن فرصته علت العارضة، فيما حاول الظهير هيكتور بيريلين، مفاجأة أصحاب الأرض بتسديدة أرضية أبعدها الحارس “بيزوت” باقتدار .

وكانت إسبانيا الأخطر في أغلب أطوار الشوط الثاني من خلال فرص سهلة ضاعت أمام المرمى، كما أهدر “ميمفيس ديباي”، أسهل فرص المواجهة أمام مرمى الحارس أوناي سيمون؛ لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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