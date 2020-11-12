المغربي “بانون” ينضمّ لصفوف “الأهلي” المصري

تعاقد “الأهلي” المصري مع المدافع المغربي، بدر بانون، قادمًا من “الرجاء” الرياضي، بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة.

وقدّم “الأهلي” المصري اللاعب بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح وتوقيع العقود وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة.

ويأتي ضمّ “بانون” في إطار بحث “الأهلي” المصري عن عدة صفقات؛ تحضيرًا للموسم المقبل، كما أن العلاقة بينه وبين “الرجاء” المغربي تعتبر إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

ويعدّ “بانون” صاحب الـ 27 عامًا، أحد الدعائم الأساسية في دفاع “الرجاء” المغربي، وخاض معه العديد من المباريات وتوّج معه بالبطولة المغربية، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي قبل الخروج أمام “الزمالك”.

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