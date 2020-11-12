لاعب الاتحاد الليبي زعبية يصاب بكورونا

طرابلس 12 نوفمبر 2020 (وال) – أصيب لاعب نادي الاتحاد الرياضي الليبي محمد زعبية بفيروس كورونا حسب ما نشرته صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان زعبية قد استأنف التدريبات مع نادي الاتحاد قبل أن يضطر إلى الدخول في حجر منزلي للتعافي من المرض.

وبدأ نادي الاتحاد التدريبات في العاصمة طرابلس تحت إشراف المدرب الجديد البرتغالي ميغيل دا كوستا استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث سيواجه هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي. (وال – طرابلس) ع ع س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال