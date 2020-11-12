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بعد الاتفاق على المعايير.. رابطة الـ NBA تحدّد موعد انطلاق الموسم

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي والرابطة الوطنية للاعبين عن التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن انطلاق الموسم الجديد من الـ NBA في 22 ديسمبر المقبل، بعد الاتفاق على كل التفاصيل والمعايير المادية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الرابطتين؛ بالتوصل إلى الاتفاق بعد اعتماد بعض التعديلات والمعايير بشأن الاتفاقية الجماعية الحالية، التي فرضتها جائحة “كورونا”، حيث سيخضع للتصويت من قبل مجلس إدارة الرابطة.

وتم الاتفاق على إقامة 72 مباراة بدلاً من 82، على أن يُسمح بإقامة الأدوار الإقصائية في مايو المقبل، ويقام النهائي في يوليو القادم، أمّا سوق الانتقالات؛ فينطلق في 20 نوفمبر الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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