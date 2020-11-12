المدينة يستأنف تدريباته بقيادة المريمي

أعلن نادي المدينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفريق الأول سيستأنف تدريباته يوم السبت المقبل.

وستنطلق التدريبات تحت إشراف المدرب الوطني عمر المريمي؛ استعدادا للموسم الجديد وللمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وكانت إدارة نادي المدينة قد أعلنت الفترة الماضية تجميد جميع الأنشطة الرياضية في النادي؛ بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لكنها عادت واستأنفت النشاط وسط إجراءات احترازية.

يذكر أن إدارة نادي المدينة بقيادة أسامة طليش قد تعاقدت مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول.

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