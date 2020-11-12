رئيس الإتحاد الليبي لكرة الطاولة: افتتاح صالة المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة بمدينة بنغازي إنجاز المهم

بنغازي 12 نوفمبر 2020 (وال) – افتتح الإتحاد الليبي لكرة الطاولة، اليوم الخميس، صالة المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة بمدينة بنغازي وهي صالة متكاملة ومجهزة بكافة المعدات وبها مبيت خاص باللاعبين .

وافتتح رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة محمد ابو سيف الدعيكي، الصالة، بحضور عدة شخصيات رياضية ولفيف من أسرة كرة الطاولة الليبية، حيث أقيمت بطولة تنشيطية على هامش الافتتاح بمشاركة عدد من لاعبي الطاولة من مختلف الأندية.

محمد الدعيكي، وفي تصريحات صحفية، عبّر عن سعادته البالغة بافتتاح الصالة التي وصفها بالحلم الذي تحقق بعد أشهر من العناء والعطاء، مضيفًا أن هذه الصالة ستسهم في تطوير منتخباتنا الوطنية خصوصا ولعبة كرة الطاولة بصفة عامة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على استكمال صالة الزاوية وهناك طموحات لافتتاح صالة للمنتخبات أيضا في طرابلس بعد وعود من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بتخصيص مقر للصالة بطرابلس، واصفاً افتتاح صالة بنغازي بالإنجاز المهم وبأنها ثمرة عمل واجتهاد أسرة الاتحاد الليبي لكرة الطاولة شاكرا كل من قدم الدعم والمساندة والتشجيع وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة. (وال – بنغازي) س س

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