الإصابات تجبر “فيرناندو غاغو” على اعتزال كرة القدم

أعلن الأرجنتيني “فيرناندو غاغو” اعتزاله كرة القدم نهائياً في سن الـ34، بسبب الإصابات المتكررة في المواسم الأخيرة.

ومثّل “غاغو” عدة أندية في مسيرته الكروية أبرزها مع ريال مدريد في الفترة من 2007 وحتى 2011 حيث تُوج معه بالليغا في مناسبتين وكأس الملك مرة واحدة، كما لعب مع كل من روما وفالنسيا في الملاعب الأوروبية.

ويعد بوكا جونيورز النادي الرئيسي لغاغو حيث لعب معه خلال فترتين أكثر من مئتي مباراة، تُوج فيها بالدوري الأرجنتيني 5 مرات، كما كان غاغو أحد عناصر منتخب التانغو الذين نالوا فضية مونديال 2014 في البرازيل.

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