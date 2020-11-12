الفلاح يطالب مسؤولي اتحاد الكرة بتقديم استقالاتهم فورا

بنغازي 12 نوفمبر 2020 (وال) – طالب لاعب التحدي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أحمد الفلاح، المسؤولين على اتحاد الكرة الليبي بتقديم استقالاتهم فورًا والرحيل.

الفلاح وفي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “عقب خسارة المنتخب الوطني من غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات أمم أفريقيا إن كرة القدم الليبية أكبر من الموجودين حاليًا باتحاد الكرة”.

وتابع: “هناك ثقافة اسمها الاستقالة عند الإخفاق وحفظ ماء الوجه”. (وال – بنغازي) س س

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