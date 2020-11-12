أمين عام الاتحاد الليبي ينتقد كاف بسبب تأجيل مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا

القاهرة 12 نوفمبر 2020 (وال) – انتقد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالناصر الصويعي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام غينيا الاستوائية، إلى التاسعة مساء بدًلا عن الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022.

عبدالناصر الصويعي، وفي تصريحات صحفية، قال: “تأجيل مباراة منتخبنا الوطني بسبب تخبط إداري واضح في الكاف، وهذه المشكلة حدثت لعدة مرات مع الكاف مع شركات الراعية”، مضيفاً “الآن قدمنا احتجاجًا رسميًّا إلى الكاف بخصوص هذا الشيء”. (وال – القاهرة) س س

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