نجوم متاحون على طاولة الأندية بالمجان

تقرير 218

تراقب الأندية الأوروبية عدة لاعبين ستنتهي عقودهم الصيف القادم؛ وذلك لضمهم معها في الميركاتو الشتوي والصيفي المقبلين وتعزيز تشكيلاتها بأسعار غير باهظة أو بشكل مجاني.

وأبرز لاعبينِ ستنتهي عقودهما خلال نهاية الموسم هما قائدا قطبي الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد، فالأرجنتيني ليونيل ميسي لم يجدد عقده حتى الآن، إضافة إلى المدافع سيرجيو راموس والذي لم يدخل في مفاوضات مع الفريق الملكي.

كما سينتهي عقد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي مع فريقه ليون الفرنسي في الصيف المقبل، إضافة إلى مدافع مانشستر سيتي الواعد إيريك غارسيا في ظل رغبة من مدرب برشلونة رونالد كومان للتعاقد معها في الفترات المقبلة.

وسيكون الصيف المقبل موعداً لانتهاء عقد مدافع بايرن ميونيخ ديفيد ألابا، إضافة إلى ظهير باريس سان جيرمان خوان بيرنات في ظل اهتمامات عديد الأندية الكبرى لضمهم.

وهناك العديد من النجوم تستطيع الأندية التفاوض معهم كلاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم والذي يحظى بمتابعة من برشلونة، كما أن مانشستر سيتي سيحاول تجديد عقد مهاجمه التاريخي سيرجيو أغويرو قبل 7 أشهر من نهاية عقده، وينتظر باريس سان جيرمان الدخول في مفاوضات لتمديد عقد الثنائي أنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر، فيما يطمح نابولي بيع لاعبه أركاديوز ميليك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل خروجه مجاناً الصيف القادم.

ويحق للأندية التفاوض مع هؤلاء اللاعبين في يناير المقبل قبل انتهاء عقودهم بستة أشهر.

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