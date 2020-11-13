(أسماء).. “النصر” يتعاقد مع طاقم فني جديد لقيادة الفريق

أعلنت إدارة نادي “النصر “، مساء أمس، التعاقد مع المدرب المصري محمد عودة؛ للإشراف على حظوظ الفريق الأول.

ويتواجد فريق “النصر” في العاصمة المصرية القاهرة لبدء التحضيرات للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه، في الدور التمهيدي، فريق “شباب بلوزداد” الجزائري.

وضمّ الطاقم الفني، الذي تعاقد مع إدارة “النصر”، طلعت محرم كمدرب عام، إضافة إلى ممدوح عبد الحي كمساعد مدرب، وخالد الزيني كمدرب الحراس، وهاني رشاد كإداري أول، وطارق رمضان كإداري ثانٍ، ومراد العريبي مساعد كمدرب الحراس، والدكتور أبو الحسن محمد كمدير الطاقم الطبي، وأحمد عبد الغفار كمعد بدني، ومحمد الشيخاوي كمدلك.

يذكر أن “عودة” كان قد قاد “الأهلي بنغازي”، الموسم الماضي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية والبطولة العربية.

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