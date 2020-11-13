السودان يخسر أمام غانا في تصفيات “الكان”

عزّزت غانا صدارتها للمجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي، على حساب السودان؛ بهدفين دون مقابل.

وافتتح النجم أندريه آيو، التسجيل في الدقيقة الـ 19 من ضربة حرة مباشرة، ثم عاد اللاعب ذاته لمنح منتخب “البلاك ستارز “الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

ورفعت غانا رصيدها إلى تسع نقاط ملحقًا الخسارة الثانية بمنتخب السودان الذي توقف رصيده عند ثلاث نقاط، فيما تلتقي جنوب أفريقيا أمام ساوتومي وبرينسيب، ويلتقي السودان على ملعبه، في الأيام المقبلة، منتخب غانا في الجولة الرابعة، وذلك يوم 17 نوفمبر المقبل في العاصمة الخرطوم.

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