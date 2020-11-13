اخبار الرياضة

السودان يخسر أمام غانا في تصفيات “الكان”

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزّزت غانا صدارتها للمجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي، على حساب السودان؛ بهدفين دون مقابل.

وافتتح النجم أندريه آيو، التسجيل في الدقيقة الـ 19 من ضربة حرة مباشرة، ثم عاد اللاعب ذاته لمنح منتخب “البلاك ستارز “الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

ورفعت غانا رصيدها إلى تسع نقاط ملحقًا الخسارة الثانية بمنتخب السودان الذي توقف رصيده عند ثلاث نقاط، فيما تلتقي جنوب أفريقيا أمام ساوتومي وبرينسيب، ويلتقي السودان على ملعبه، في الأيام المقبلة، منتخب غانا في الجولة الرابعة، وذلك يوم 17 نوفمبر المقبل في العاصمة الخرطوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك