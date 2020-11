فيديو.. حكم يعتدي على مدرب فريق كرة قدم ويُسقطه أرضًا

أثار مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة، والذي أظهر حكم مباراة لكرة القدم وهو يُسقط مدرب أحد الفريقين أرضا، في حادثة نادرة في الملاعب الرياضية.



وفي واقعة غريبة وعجيبة لا يتم مشاهدة في كرة القدم عادة، اعتدى حكم مباراة كرة قدم على مدرب أحد المنتخبات، وأسقطه أرضا، بعد اعتراض الأخير على قرارات تحكيمية.

وهذه الواقعة شهدتها موقعة غانا والسودان، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، والتي انتصر فيها المنتخب الغاني بنتيجة 2-0.

وجاءت الواقعة في اللقاء عند الدقيقة 38، عندما اعترض مدرب منتخب السودان، الفرنسي هوبير فيلود على عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب “صقور الجديان”، وتوجه الحكم السنغالي ماغيتي نداي بغضب للمدرب الفرنسي، وأمسكه من قميصه قبل أن يدفعه أرضا، في لقطة غريبة جدا.

وانتشر فيديو ضرب الحكم السنغالي لمدرب منتخب السودان على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمثلت غرابة اللقطة بأن الحكم هو من قام بالضرب، وهو أمر غير متعارف عليه في كرة القدم.

وعاد نداي بعد سقوط المدرب الفرنسي، وأشهر له البطاقة الصفراء، بسبب احتجاجه السابق.

وأثارت الواقعة استياء وغضب كثيرين على مواقع التواصل، وتساءل النشطاء عن سبب لجوء الحكم للعنف في حين يملك صلاحيات إبعاد اللاعبين والمدربين بموجب قوانين اللعبة.

اللقطة دي غريبة جدا! الحكم المساعد بيمد إيده على مدرب السودان، مانت حكم ومعاك إنذارات وطرد تمد إيدك عموما ليه؟ pic.twitter.com/atBMdo3XC7 — Eslam Magdy (@eslammagdy) November 12, 2020

