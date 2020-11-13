الأرجنتين تكتفي بالتعادل أمام باراغواي بتصفيات المونديال

استضافت الأرجنتين، الطامحة لتحقيق النقطة التاسعة، ضيفتها باراغواي العنيدة، على ملعب “لابومبونيرا”، في بيونس أيرس، ضمن ثالث جولات تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يمنع رفقاء النجم ليونيل ميسي، نجم “نيوكاسل”، ألميرون، من التوغل ومراوغة دفاعاتهم قبل أن يتعرض لعرقلة حصل بها على ضربة جزاء، ليفتتح أنخيل روميو النتيجة في الدقيقة الـ 21.

بعدها، حاول منتخب “التانجو” عبر التسديد من بعيد عن طريق، رودريغو دي بول، إلا أن كرته ابتعدت عن مرمى الضيوف .

وقبل نهاية الشوط الأول، بأربع دقائق استطاع نيكولاس غونزاليس، معادلة النتيجة لـ”الألبيسيلستي” برأسية متقنة بعد كرة ركنية، لتعادل الأرجنتين الكفة وتدخل إلى استراحة الشوطين في أفضل وضع لها خلال المباراة .

ووضعت الأرجنتين خلال بداية الشوط الثاني كل قوتها عن طريق لوتارو مارتينيز، في أكثر من مناسبة، فيما حاول “ميسي” من ضربة حرة مباشرة ردتها العارضة في الدقيقة الـ 71، وفشلت محاولات باراغواي أمام الحارس “أرماني”.

وتوقف قطار الأرجنتين، للمرة الأولى، بخسارة نقطتين، لتصل الصدارة إلى البرازيل التي تواجه فنزويلا.

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