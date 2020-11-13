إدارة “السويحلي” تجدّد عقد نجم الكرة الطائرة “أحمد قرواش”

تواصل إدارة نادي “السويحلي” اهتمامها بفريق الكرة الطائرة، بطل الدوري الموسم الماضي.

وتعاقدت الإدارة مع المدرب التونسي المخضرم، فؤاد كمون، كما جدّدت عقد قائد الفريق، عبدالرحمن بن دغدنة، واستطاعت التمديد للاعب، أحمد قرواش، لموسم جديد.

وحضر جلسة التوقيع رئيس اللجنة التسيرية بالنادي علي صوان، مدير الكرة الطائرة بالنادي الحارث المجعوك، والإداري بالفريق سليمان القبي.

ويعتبر “قرواش” أحد الركائز الأساسية لفريق الكرة الطائرة، خاصة أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، قد تدرّج في جميع الفئات السنّية لنادي “السويحلي”.

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