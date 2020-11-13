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لأول مرة منذ ربع قرن .. اسكتلندا تصعد إلى “اليورو” على حساب صربيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغت اسكتلندا نهائيات “أمم أوروبا”، بفوزها على صربيا بخمسة مقابل أربعة بركلات الترجيح، عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، في الملحق الفاصل من التصفيات المؤهلة إلى “اليورو” .

وجاء هدف المباراة الأول عن طريق رايان كريستي في الدقيقة الـ 52؛ إلا أن مهاجم “ريال مدريد” لوكا يوفيتش سجّل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة؛ ليقود المباراة إلى الوقت الإضافي الذي انتهى بالنتيجة ذاتها.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت المواجهة لصالح المنتخب الاسكتلندي بخمسة ركلات مقابل أربعة؛ لتعود للظهور في “أمم أوروبا” لأول مرة بعد غياب استمرّ ربع قرن.

وتستضيف مدينة غلاسكو مجموعة من المواجهات بالبطولة الأوروبية، خلال الصيف المقبل، لتحصل اسكتلندا على فرصة اللعب على أرضها في بعض المباريات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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