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مقدونيا الشمالية تُحقّق تأهلاً تاريخيًا ببلوغها “أمم أوروبا”

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل منتخب مقدونيا الشمالية لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات أمم “أوروبا”؛ بفوزه على جورجيا، بهدف دون مقابل، في الملحق المؤهل إلى “اليورو”، لتخوض مقدونيا الشمالية بطولة كبرى، لأول مرة في التاريخ .

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب “جنوى” المخضرم، غوران بانديف، في الدقيقة الـ 56، بعد تناقل للكرة داخل منطقة الجزاء، ليقود منتخب بلاده للعودة بانتصار خارج الديار، وبطاقة العبور إلى “اليورو” الذي سيقام في الصيف المقبل.

وتلتقي مقدونيا الشمالية كلاً من “النمسا وهولندا وأوكرانيا”، ضمن المجموعة الثالثة من “اليورو”، حيث من المنتظر أن تقام البطولة في يونيو ويوليو المقبلين، بعد تأجيلها بسبب فيروس “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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