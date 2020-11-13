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“الوحدة” يدعّم صفوف فريقه الأول بـ 4 لاعبين

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى إدارة نادي “الوحدة” لتدعيم صفوف الفريق الأول من خلال عدة انتدابات، قبل انطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وأعلنت إدارة “الوحدة” تعاقدها مع أربعة لاعبين، حيث نجح مجلس الإدارة في ضمّ اللاعب عماد العلوي قادمًا من فريق “الاتحاد المصراتي” في صفقة انتقال حر ، واللاعب أحمد الزيتوني قادمًا من نادى “الشط”.

وقرّر المدرب، صبري قشوط، تصعيد لاعبيْ فريق “الأواسط”، جهاد المجبرى وإسلام عمر؛ بعدما اقتنع بقدراتهما.
ويعدّ نادي “الوحدة” من أبرز الأندية المصدّرة المواهب في الكرة الليبية، ودائمًا ما يكون رقمًا صعبًا في الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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