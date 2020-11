أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة منتخب مصر لكرة القدم إيجابية مسحة محمد صلاح، مما يعني إصابته بالفيروس المستجد.

وأوضح الاتحاد أنه بالرغم من إيجابية المسحة لمحمد صلاح إلا أنه لا يعاني من أية أعراض، حيث تم عزل اللاعب داخل غرفته أثناء وجوده مع بعثة منتخب مصر، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”

وأكد على خضوع اللاعب للبروتوكول الطبي بعد التنسيق بين طبيب المنتخب المصري وبين نادي ليفربول الإنجليزي.

ونوه الاتحاد المصري بأن المسحة جاءت سلبية لجميع لاعبي الفريق المصري باستثناء محمد صلاح.

The post إصابة «محمد صلاح» بفيروس كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا