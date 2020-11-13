اخبار الرياضة

الأسود الثلاثة تتغلب على إيرلندا الشمالية ودياً

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلبت إنجلترا على ضيفتها إيرلندا الشمالية بثلاثية دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن

وتقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف عبر المدافع هاري ماغواير في الدقيقة 18، وأضاف النجم الشاب جادون سانشو الهدف الثاني بحلول الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 56 أكمل المهاجم دومنيك كالفيرت لوين الثلاثية من علامة الجزاء لتحقق إنجلترا فوزاً معنوياً بعد خسارتها الأخيرة على ملعبها أمام الدنمارك>

وستواجه إنجلترا كل من بلجيكا وأيسلندا في آخر جولات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك