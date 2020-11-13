الأسود الثلاثة تتغلب على إيرلندا الشمالية ودياً

تغلبت إنجلترا على ضيفتها إيرلندا الشمالية بثلاثية دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن

وتقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف عبر المدافع هاري ماغواير في الدقيقة 18، وأضاف النجم الشاب جادون سانشو الهدف الثاني بحلول الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 56 أكمل المهاجم دومنيك كالفيرت لوين الثلاثية من علامة الجزاء لتحقق إنجلترا فوزاً معنوياً بعد خسارتها الأخيرة على ملعبها أمام الدنمارك>

وستواجه إنجلترا كل من بلجيكا وأيسلندا في آخر جولات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية