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الإصابة تبعد نيمار عن مواجهة فنزويلا بتصفيات المونديال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأكد غياب النجم نيمار دا سيلفا عن مواجهة البرازيل أمام فنزويلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .

وأكد طبيب السيليساو رودريغو لاسمار بأن المنتخب كان يأمل في إمكانية مشاركة نيمار، ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابته في الساق ليغيب عن مواجهة فنزويلا التي ستقام في ساو باولو، كما يسعى الطاقم الطبي لتجهيز اللاعب في المواجهة القادمة أمام أوروغواي في الجولة الرابعة .

وسجل نيمار 3 أهداف في تصفيات المونديال في مواجهتين حيث تألق الجولة الماضية أمام منتخب بيرو بتسجيله الهاتريك .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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