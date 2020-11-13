الإصابة تبعد نيمار عن مواجهة فنزويلا بتصفيات المونديال

تأكد غياب النجم نيمار دا سيلفا عن مواجهة البرازيل أمام فنزويلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .

وأكد طبيب السيليساو رودريغو لاسمار بأن المنتخب كان يأمل في إمكانية مشاركة نيمار، ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابته في الساق ليغيب عن مواجهة فنزويلا التي ستقام في ساو باولو، كما يسعى الطاقم الطبي لتجهيز اللاعب في المواجهة القادمة أمام أوروغواي في الجولة الرابعة .

وسجل نيمار 3 أهداف في تصفيات المونديال في مواجهتين حيث تألق الجولة الماضية أمام منتخب بيرو بتسجيله الهاتريك .

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