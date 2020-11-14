البرازيل تنتزع الفوز من فنزويلا بهدف “فيرمينو”

‭ ‬‬عانى المنتخب البرازيلي في مباراته أمام “فنزويلا” -أمس الجمعة في ساوباولو- قبل أن يحرز “روبرتو فيرمينو ” هدف المباراة الوحيد لتفوز البرازيل 1-صفر مواصلةً انطلاقتها الواقعية في مباراة دون المستوى ضمن تصفيات كأس العالم .

وأحرزت بطلة العالم خمس مرات تسعة أهداف في آخر مباراتين لكنها عانت منذ البداية أمام مرونة فنزويلا وهي الوحيدة ضمن عشر دول بأمريكا الجنوبية التي لم تتأهل للنهائيات.

وسجل “ريتشارليسون” للبرازيل في الدقيقة السابعة من المباراة لكن الهدف ألغي بعد المراجعة بداعي التسلل وعقب مخالفة من نفس اللاعب ضد الحارس ألغي هدف آخر لــ”دوغلاس لويز” قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، فيما جاء هدف الفوز من “فيرمينو “في الشوط الثاني عندما كان في مكان مناسب ليسجل عن قرب بعد تشتيت دفاعي خاطئ بالرأس.

وجمعت البرازيل بعد هذا الفوز الثمين “9” نقاط بالعلامة الكاملة، فيما لم تخسر أي مباراة بتصفيات كأس العالم منذ هزيمتها 2-صفر من تشيلي في 2015 قبل 20 مباراة.. وتتصدر التصفيات بعد “3” مباريات بينما تملك فنزويلا نقطة واحدة وهي الوحيدة التي لم تسجل أي هدف بالتصفيات حتى الآن وتقبع في المركز قبل الأخير مع البيرو.

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