“أسود الأطلس” يكتسحون أفريقيا الوسطى في تصفيات “الكان”

تغلب المنتخب المغربي على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة استضافها مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.

وافتتح جناح إنتر أشرف حكيمي أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، وعدّل منتخب أفريقيا الوسطى النتيجة عن طريق لويس مافوتا في الدقيقة الـ 24، وعزّز حكيم زياش التقدم بثنائية سجلها في الدقيقتين الـ 29 والـ 34، واختتم زكريا بوخلال الرباعية في الدقيقة الـ 64، في أول مشاركة له مع “أسود الأطلس”.

وبذلك؛ يتصدر المغرب منتخبات المجموعة بسبع نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين عن موريتانيا صاحبة المركز الثانية، فيما تملك أفريقيا الوسطى ثلاث نقاط وتحتلّ المرتبة الثالثة.

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