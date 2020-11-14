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مباراة ودية بين لاعبي “الأهلي طرابلس” استعداداً للمنافسات الأفريقية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض فريق “الأهلي طرابلس” مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأول، احتضنها ملعب طرابلس الدولي.

ووقف المدرب التونسي، جلال القادري، من خلال المباراة، على قدرات اللاعبين، قبل بدء المنافسات الأفريقية.

وقد قسّم “القادري” المجموعة إلى فريقين وسط غياب اللاعبين الدوليين على غرار “خالد مجدي وعبدالله بلعم ومعتز المهدي وعبدالحكيم التركي وعلي معتوق وطلحة رزق”.

تأتي هذه المباراة التطبيقية قبل أيام من مواجهة بطل الكاميرون وديًا في العاصمة طرابلس، إذ يسعى “الأهلي طرابلس”، بقيادة القادري، إلى تحقيق نتائج ايجابية في الكونفدرالية الأفريقية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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