مباراة ودية بين لاعبي “الأهلي طرابلس” استعداداً للمنافسات الأفريقية

خاض فريق “الأهلي طرابلس” مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأول، احتضنها ملعب طرابلس الدولي.

ووقف المدرب التونسي، جلال القادري، من خلال المباراة، على قدرات اللاعبين، قبل بدء المنافسات الأفريقية.

وقد قسّم “القادري” المجموعة إلى فريقين وسط غياب اللاعبين الدوليين على غرار “خالد مجدي وعبدالله بلعم ومعتز المهدي وعبدالحكيم التركي وعلي معتوق وطلحة رزق”.

تأتي هذه المباراة التطبيقية قبل أيام من مواجهة بطل الكاميرون وديًا في العاصمة طرابلس، إذ يسعى “الأهلي طرابلس”، بقيادة القادري، إلى تحقيق نتائج ايجابية في الكونفدرالية الأفريقية.

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