“شبيبة الرملة” يتوّج ببطولة “ليبيا تجمعنا” لقدامى اللاعبين

اختتمت في بلدية سوق الخميس امسيحل، منافسات دوري “ليبيا تجمعنا”، لقدامى اللاعبين، والذي نظمه نادي “النور” الرياضي، بمشاركة عشرة أندية، تمثل مناطق “سوق الخميس وترهونة والسبيعة وقصر الأخيار والرملة”.

وجمع اللقاء النهائي بين فريقي “المولودية بسوق الخميس امسيحل والشبيبة بالرملة”، واستطاع رجال “الرملة” تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف؛ ليتوجوا بكأس الدوري، وسط فرحة غامرة من اللاعبين والمناصرين لقدامى الشبيبة.

وشهدت المباراة النهائية وجود بعض اللاعبين المعروفين، ممن لعبوا وتألقوا بالدوري الممتاز، من أبرزهم نجم المحلة و”الأهلي طرابلس” السابق “أيمن شهوب”، الذي لم يحالف الحظ فريقه “المولودية” في معانقة اللقب.

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