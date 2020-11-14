“فيرمينيو” يقود “السامبا” للانفراد بصدارة تصفيات المونديال

قاد المهاجم روبيرتو فيرمينيو منتخب بلاده البرازيل لتحقيق الانتصار الثالث، على التوالي، ضمن تصفيات كأس العالم 2020، عن قارة أمريكا الجنوبية، بفوزه على فنزويلا بهدف دون مقابل في ساو باولو.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق “فيرمينيو” في الدقيقة الـ 67 بعدما استغل خطأً لدفاع فنزويلا.

وحاولت البرازيل في عديد الهجمات تسجيل الهدف الثاني، كما ألغى الحكم هدفًا لمهاجم “إيفرتون”، ريتشارليسون، في الدقيقة السابعة لوجوده في التسلل.

وحقق “السيليساو”، بهذه النتيجة، فوزه الثالث، على التو الي، رافعًا رصيده إلى تسع نقاط، منفردًا في صدارة ترتيب التصفيات، ويلتقي أوروغواي في الجولة الرابعة، الأربعاء المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية