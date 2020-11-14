بعد إصابة نجم “الفراعنة وليفربول” بـ”كورونا”.. بيان رسمي حول صحته

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة نجم المنتخب محمد صلاح بفيروس “كورونا”، بعدما جاءت المسحة الثانية التي خضع لها الجمعة إيجابية.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، أكد فيه أن “صلاح” لن يخوض مباراة المنتخب أمام توغو في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتي يحتضنها ملعب القاهرة.

وأكد البيان أن نجم الفراعنة و”ليفربول”، لم تظهر عليه حتى الآن أي أعراض وتم التواصل مع فريقه ويخضع مباشرة للعزل الذاتي والبروتوكول الصحي.

وذكر البيان أن فحوصات جميع لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية قبيل المباراة المهمّة أمام توغو.

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