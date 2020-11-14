سيراليون تصعق نيجيريا بتعادل تاريخي.. بـ”طعم الانتصار”

عادت سيراليون بتعادل بـ”طعم الانتصار”، بعدما قلبت تأخّرها برباعية نظيفة إلى التعادل أمام مضيفتها نيجيريا، ضمن المجموعة الـ 13، من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وتقدمت نيجيريا عن طريق أليكس أيوبي في الدقيقة الرابعة، وأضاف لاعب “نابولي”، فيكتور أوسيمين، الهدف الثاني، قبل أن يعود أليكس أيوبي لإضافة الثنائية في الدقيقة الـ 27، وينهي صامويل تشوكويزي الرباعية بعدها بدقيقتين، وقبل نهاية الشوط الأول؛ قلّص كوامي كوي الفارق لسيراليون.

وخلال الشوط الثاني، انتفضت سيراليون وسجلت ثلاثية عن طريق الحاجي كامارا، في مناسبتين، فيما أكمل مصطفى بوندو أهداف المباراة، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبذلك؛ تواصل نيجيريا صدارة المجموعة بسبع نقاط، فيما ترتقي سيراليون للمركز الثاني برصيد نقطتين.

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