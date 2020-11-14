استقالة المدير الرياضي لنادي الهلال

أكد “معتز المقيرحي” استقالته من منصبه كمدير رياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الرياضي.

وأوضح المقيرحي في منشور بصفحته على موقع (فيسبوك)، أنه اجتمع مع الدكتور “نادر بوشناف” رئيس مجلس إدارة النادي الهلالي العريق، وقرر التنازل عن كافة مستحقاته المالية خلال فترة عمله مع الفريق الأزرق.

وأرجع معتز تمسكه بالاستقالة قناعاته ومبادئه تجاه بعض القرارات التي اتخذت بالفترة الماضية من قِبل إدارة النادي.

كما وجه اللاعب السابق لأندية النجمة والأهلي والهلال رسالة لجمهور وعشاق الهلال طالبهم فيها بالالتفاف حول ناديهم وجعل مصلحة الهلال فوق كل اعتبار.

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