المحلة يجتمع بلاعبيه لتوضيح رؤية النادي للموسم المقبل

عقد الجهاز الفني والإداري لفريق المحلة اجتماعاً مع اللاعبين المسجلين بالقائمة الرسمية للفريق البرتغالي للموسم الرياضي المقبل 2020/2021.

وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب المدرب “حسين الدالي” من أجل الالتقاء بلاعبيه خاصة التعاقدات الجديدة وذلك لإبلاغهم بمشروع النادي ورؤية الجهاز الفني للموسم المقبل والذي يهدف الفريق البرتقالي خلاله إلى استعادة مكانته في المنافسة على المراكز المتقدمة وبناء فريق تنافسي يكون بمقدوره مستقبلاً مزاحمة الكبار على الألقاب كما كان الحال في أواخر عقد التسعينات عندما توج المحلة بلقبين لبطولة الدوري الممتاز ولقب لمسابقة كأس السوبر.

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