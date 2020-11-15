إيطاليا تستضيف بولندا في سعيها لفك الصدارة

تسعى إيطاليا لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما تستضيف على ملعب مابي ضيفتها بولندا ضمن المجموعة الأولى.

ويأمل الأتزوري الحفاظ على آمال بلوغ المربع الذهبي في حال تحقيق انتصاره الثاني في المجموعة وخوض المباراة الأخيرة خارج أرضه أمام البوسنة بعد أربع مواجهات حقق الفوز فيها مرة واحدة.

واستُبعد المدافع ليوناردو بونوتشي عن معسكر المنتخب بعد شعوره بمشاكل عضلية، كما لن يكون المدرب روبيرتو مانشيني في مقاعد الاحتياط بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولم تتلق إيطاليا أي خسارة خلال آخر 20 مواجهة بقيادة مدربها روبيرتو مانشيني حيث تملك ست نقاط من ثلاث تعادلات وفوزا وحيدا على هولندا.

في الجهة الأخرى تسعى بولندا لتحقيق المفاجأة لمواصلة الصدارة حيث تملك سبع نقاط بفارق نقطة عن إيطاليا ونقطتين عن هولندا.

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