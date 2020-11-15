اخبار الرياضة

إيطاليا تستضيف بولندا في سعيها لفك الصدارة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى إيطاليا لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما تستضيف على ملعب مابي ضيفتها بولندا ضمن المجموعة الأولى.

ويأمل الأتزوري الحفاظ على آمال بلوغ المربع الذهبي في حال تحقيق انتصاره الثاني في المجموعة وخوض المباراة الأخيرة خارج أرضه أمام البوسنة بعد أربع مواجهات حقق الفوز فيها مرة واحدة.

واستُبعد المدافع ليوناردو بونوتشي عن معسكر المنتخب بعد شعوره بمشاكل عضلية، كما لن يكون المدرب روبيرتو مانشيني في مقاعد الاحتياط بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولم تتلق إيطاليا أي خسارة خلال آخر 20 مواجهة بقيادة مدربها روبيرتو مانشيني حيث تملك ست نقاط من ثلاث تعادلات وفوزا وحيدا على هولندا.

في الجهة الأخرى تسعى بولندا لتحقيق المفاجأة لمواصلة الصدارة حيث تملك سبع نقاط بفارق نقطة عن إيطاليا ونقطتين عن هولندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك