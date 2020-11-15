غينيا الاستوائية تقضي على آمال ليبيا في التأهل لبطولة “كان” 2022

مالابو 16 نوفمبر 2020 (وال)- قضى منتخب غينيا الاستوائية على آمال منتخب ليبيا في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، عقب تفوقه عليه بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة العاشرة والمؤهلة إلى نهائيات “كان” الكاميرون 2022.

المباراة التي جرت مساء أمس على أرضية ملعب باتا في العاصمة الغينية مالابو، توسطها الحكم الزيمبابوي نورمان ماتيميرا، لم يقدم في شوطها الأول المنتخب الليبي مستوى جيد، واعتقاد البعض بأن المنتخب الوطني في هذه المقابلة سيعوض خسارته أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة التي فقدها في الأمتار الأخيرة.

لقاء الجولة الرابعة شهد سيطرة مطلقة للمنتخب الغيني على مجريات الشوط الأول، منظمًا خطوطه الثلاثة ومستحوذًا على الكرة، فضلا على أنه أستعمل أسلوب التسديد من خارج منطقة الجزاء في أكثر من مناسبة على مرمى الحارس فتحي الطلحي الذي أنقذ مرماه كثيرًا.

وفي الدقيقة (27) من زمن الشوط الأول، شهد هدف اللقاء الوحيد، بعدما سدّد لاعب الوسط كارليس سالفادور لاعب لوغرونييس الإسباني كرة قوية من خارج منطقة العمليات ارتطمت بالعارضة مغازلة بذلك الشباك الليبية ومعقدة الأمور.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير شي على أرض الواقع، وبقي مستوى المنتخب الليبي كما هو عليه، خالية من الهجمات الخطرة والمنظمة، في حين واصل منتخب غينيا الاستوائية تقدمه نحو مرمى فتحي الطلحي، الذي أبعد بصعوبة تسديدة صاحب الهدف كارليس سالفادور، وفي الدقيقة (51) تليها في الدقيقة (52) تسديد اللاعب أوباما.

مع مطلع الدقيقة (53) تصدى الحارس الغيني خيسوس لكرة اللاعب السنوسي الهادي، وعند الدقيقة (57) علت تسديد اللاعب مفتاح طقطق الخشبات الثلاثة، واستمرار منتخب غينيا في تهديد مرمى المنتخب الليبي، بحثًا عن تعزيز هدفه بهدف ثانٍ، لكن يقظة الطلحي حالت دون ذلك، ليُطلق بعدها حكم اللقاء نورمان صافرته بتفوق غينيا على ليبيا بهدف وحيد.

بهذه النتيجة؛ يتجمد رصيد منتخب ليبيا عند النقطة (3) محتلا بذلك المركز الرابع والأخير، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر منتخب تونس المتصدر برصيد 9 نقاط. (وال- مالابو) س أ / ر ت

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