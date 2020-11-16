خسارة جديدة تعقّد آمال المنتخب الوطني في التأهل إلى أمم أفريقيا

تعرض المنتخب الوطني للخسارة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا، بعدما فقد مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب غينيا الاستوائية؛ بهدف دون مقابل، في العاصمة مالابو، ضمن المجموعة العاشرة .

وجاء هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية للاعب الوسط، سلفادور، في الدقيقة ؛26 ليتوقف رصيد “فرسان المتوسط” عند ثلاث نقاط، ويبتعد حلم التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، فيما رفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى ست نقاط؛ لتصعد للمركز الثاني في المجموعة، لتجدد آمالها في بلوغ “الكان”.

وكان المنتخب الوطني قد خسر المواجهة الماضية أمام غينيا الاستوائية بـثلاثة أهداف مقابل هدفين، في العاصمة المصرية القاهرة ، وسيواجه “فرسان المتوسط” الجار التونسي، في الجولة الخامسة، ثمّ يلتقي منتخب تنزانيا، في آخر جولات التصفيات.

يشار إلى أن نهائيات كأس أمم أفريقيا لعام 2022 ستقام في الكاميرون، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيلها في العام الحالي بسبب انتشار فيروس “كورونا”، في عدد من الدول الأفريقية

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