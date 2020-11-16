تواصل دورة المعد النفسي في الرياضي

بنغازي 16 نوفمبر 2020 (وال) تتواصل بنجاح دورة تدريبية للمعد النفسي في الرياضي، التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بنغازي و الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة .

هذا وقالت المدربة الدكتورة “فايدة امحمد سالم الورفلي” بأن الهدف من هذه الدورة، إكساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة لإعدادهم للعمل كاختصاصيين نفسيين رياضيين؛ لتكوين كادر مدربا تدريبا محترفا .

وفيما يخص المحاور الرئيسية، التي تمركزت عليها المحاضرة، تناولت المدربة الدكتورة “فايدة الورفلي” :- (مفاهيم علم النفس الرياضي، مهام علم النفس الرياضي ، الإعداد النفسي للرياضيين، أهداف الإعداد النفسي للرياضيين، الإعداد النفسي طويل المدى، الإعداد النفسي قصير المدى)

ووضحت ” الورفلي” أنهم سعوا ـ من خلال محاور الدورةـ أن يكون هناك شق تدريبي يستفيد منه المتدرب خاصة فيما يتعلق بالتدريب العقلي، و البرامج التدريبية لتنمية المهارات النفسية للرياضيين.

كما أكدت ” الورفلي” على أن هذه الدورات مستمرة بناء على نتائج هذه الدورة، سيتم تحديد الدورات القادمة خاصة أن هذا المجال مهم جدا في مجال الرياضة؛ لأنه مكمل لعمل التدريب الخاص باللاعبين ويتخصص بالتهيئة النفسية للرياضيين. ( وال ـ بنغازي) ر ع

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