بعد فوزها على البوسنة .. هولندا تُبقي آمالها بالتأهل لنصف نهائي الأمم الأوروبية

أطاحت هولندا بمنتخب البوسنة والهرسك إلى القسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية؛ بعدما تغلبت عليه في ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في أمستردام.

وتقدمت هولندا في الدقيقة السادسة عن طريق لاعب الوسط، جورجينيو فاينالدوم، ثمّ عاد اللاعب نفسه لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف المهاجم، ميمفيس ديباي، الهدف الثالث بحلول الدقيقة 56، وقلصت البوسنة الفارق بعد عشر دقائق عن طريق إسماعيل بريفلجاك.

وبذلك؛ ترتقي هولندا إلى وصافة المجموعة ورصيد ثماني نقاط، فيما هبطت البوسنة إلى القسم الثاني رسميًا، بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة

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