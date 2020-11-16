اخبار الرياضة

بعد فوزها على البوسنة .. هولندا تُبقي آمالها بالتأهل لنصف نهائي الأمم الأوروبية

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطاحت هولندا بمنتخب البوسنة والهرسك إلى القسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية؛ بعدما تغلبت عليه في ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في أمستردام.

وتقدمت هولندا في الدقيقة السادسة عن طريق لاعب الوسط، جورجينيو فاينالدوم، ثمّ عاد اللاعب نفسه لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف المهاجم، ميمفيس ديباي، الهدف الثالث بحلول الدقيقة 56، وقلصت البوسنة الفارق بعد عشر دقائق عن طريق إسماعيل بريفلجاك.

وبذلك؛ ترتقي هولندا إلى وصافة المجموعة ورصيد ثماني نقاط، فيما هبطت البوسنة إلى القسم الثاني رسميًا، بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك