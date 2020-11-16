“ماسكيرانو” يُنهي مسيرته الكروية في بلاده

أعلن الأرجنتيني الدولي السابق، خافيير ماسكيرانو، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مشاركته مع فريقه “إستوديانتس” أمام “أرجنتينيوس جونيورز”، في الدوري الثالث بكأس رابطة المحترفين الأرجنتينية.

وقال “ماسكيرانو”، عقب الخسارة أمام “أرجنتينيوس” بهدف دون مقابل، إنه يشكر فريقه على منحه هذه الفرصة، رغم تقدمه في العمر، وإنهاء مسيرته في الأرجنتين.

وشارك “ماسكيرانو” صاحب الـ 36 عامًا مع عدة أندية، أبرزها “كورينياتز” البرازيلي، لينتقل للعب في أوروبا مع “وست هام وليفربول” في “البريمرليغ”، كما لعب مع “برشلونة” الإسباني و”خيبي فورتشن” الصيني، قبل العودة إلى الأرجنتين مع “إستوديانتس”؛ مُتوجًا نفسه بـ 21 لقبًا.

وحصد لاعب الوسط والمدافع “ماسكيرانو”، الميدالية الذهبية مرتين مع منتخب بلاده، في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 وبكين 2008 وخاض كأس العالم في أربع مناسبات

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