إيطاليا تصعد للصدارة بفوزها على بولندا

حققت إيطاليا انتصارها الثاني في المجموعة الأولى للقسم الأول، بفوزها على ضيفتها بولندا بهدفين دون مقابل، على ملعب “مابي” في مدينة “ريجيو إيميليا”.

وتقدم “الأتزوري” منذ الدقيقة 27 من علامة الجزاء عن طريق لاعب الوسط، جورجينيو، وانتظرت إيطاليا حتى قبل نهاية المباراة بسبع دقائق ليعزز لها دومينيكو بيراردي، النتيجة بالهدف الثاني؛ لتصعد إيطاليا لصدارة المجموعة، رافعة رصيدها إلى تسع نقاط، فيما توقفت البوسنة عند سبع نقاط في المرتبة الثالثة، حيث ستواجه إيطاليا منتخب البوسنة خارج أرضها في الجولة الأخيرة، فيما تقابل بولندا ضيفتها هولندا.

وافتقدت إيطاليا لجهود الثنائي “جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي”، بسبب الإصابة، كما غاب المدرب روبيرتو مانشيني، عن المنتخب بعد إصابته بفيروس “كورونا” قبل أيام.

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