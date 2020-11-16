بلجيكا تحسم الصراع أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

تقرير 218

صراع متكرر بين ثالث ورابع العالم في المونديال الأخير وفرصة للثأر من قبل بلجيكا التي استضافت إنجلترا على ملعب الملك بودوان في بروكسل .

بلجيكا لم تنتظر سوى تسع دقائق فقط لتفتح أهداف المواجهة عبر لاعب وسط ليستر سيتي يوري تيليمانز من تسديدة قوية، بعدها بدقيقة واحدة كاد الهداف هاري كين أن يعدل الكفة برأسية بعد كرة ركنية أبعدها المهاجم روميلو لوكاكو من على خط المرمى ، ومع وصول الشوط الأول للدقيقة 23 تحصل الشياطين الحمر على ضربة حرة تولى نجم نابولي دريس ميرتينز تنفيذها ليسكنها داخل شباك الحارس بيكفورد وسط فرحة المدرب روبيرتو مارتينيز.

وحمل الشوط الثاني بداية جدية من منتخب الأسود الثلاثة، ولم يستطع المهاجم هاري كين مغالطة الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 67، وروميلو لوكاكو كاد يخطف الهدف الثالث بعد تمريرات مشتركة بين دي بروين وميرتينز فرص لم تكتمل والتفوق كان لمصلحة صاحبة صدارة التصنيف العالمي لتصعد إلى صدارة المجموعة الثانية للقسم الأول قبل جولة من النهاية لتعزز آمالها ببلوغ المربع الذهبي من دوري الأمم الأوروبية.

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