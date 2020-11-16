المنتخب الوطني “يخسف” أحلام الليبيين

تقرير

أداء باهت، لاعبون بلا روح ، مدرب مبتدئ ، منتخب يعكس الصورة الحقيقية لاتحاد الكرة الذي شارف على الانهيار، في كل مرة يضع الجمهور الليبي ثقته في المنتخب وفي كل مرة لا يجد سوى الخذلان من لاعبين وصفوهم بالنجوم والمحترفين.

بكل تأكيد اتحاد الكرة أخطأ بإقالة البنزرتي وتكليف المرجيني في مشوار التصفيات، لكن هذا لا يعني أن المدرب وحده يتحمل المسؤولية كاملة فالخسارة المذلة التي تجرعها الجمهور الليبي أمام غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا، يجب المحاسبة عليها وتصحيح الأخطاء وإقصاء المتهاونين

ويمكننا الآن أن ننسى هذا الجيل الذي حرمنا مرارا وتكرارا من المشاركة في كأس أفريقيا وليأمل الشارع الرياضي في جيل من الشباب يتكون بطريقة صحيحة على أن توفر له جميع الإمكانات حتى يكون اسم ليبيا لامعا في سماء القارة السمراء أما المنتخب الحالي فلا ينتظر منه شيئا بعد ضياع حلم التأهل للكان

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