نادال يستهل البطولة الختامية بفوزه على روبليف

استهل رافائيل نادال انطلاقته في البطولة الختامية للتنس بفوزه على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون مقابل ليبدأ مشوار اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه من البطولات الرسمية.

وحسم المصنف الثاني عالمياً المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، ولم يستطع روبليف ترك أي بصمة أمام اللاعب الروسي الشاب ليخسر إرساله في انطلاق المجموعة الثانية لينهيها نادال بستة أشواط مقابل أربعة في المباراة التي احتاجت من الماتادور الإسباني إلى ساعة و17 دقيقة لإنهائها.

ليباشر نادال مشواره في البطولة الختامية بأفضل طريقة ممكنة، وحسم النمساوي دومنيك ثيم مواجهته أمام اليوناني ستيفانوس تيستيباس حامل اللقب.

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