الأهلي بنغازي يتعادل وديًا مع اتحاد  الشرطة المصري استعدادًا للأفريقية

القاهرة 17 نوفمبر 2020 (وال)- خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء فريق الأهلي بنغازي واتحاد الشرطة المصري، أحد فرق الدرجة الثالثة في مصر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على أرضية ملعب دريم بمدينة ستة أكتوبر المصرية.

ونجح فريق الأهلي الذي يجري معسكر إعداد تحضيري في مصر، من التسجيل أولا عن طريق لاعبه إبراهيم أبودبوس، وذلك عند الدقيقة ( 30 ) من زمن الشوط الأول، فيما تمكن اتحاد الشرطة المصري من تعديل النتيجة في الدقيقة ( 75 )، عن طريق ضربة حرة مباشرة نفذها لاعبه إبراهيم سعيد .

وتُعد هذه المباراة ضمن البرنامج المعد من إدارة النادي للفريق، استعدادًا وتحضيرًا لبطولتي الدوري الليبي الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، وسيلاقي ممثل ليبيا الأهلي في الدور الـ 64 التمهيدي فريق ميكيلي الإثيوبي، في حال تخطي الفريق الإثيوبي سيُقابل الأهلي الترجي التونسي. (وال- القاهرة) س أ / ر ت

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