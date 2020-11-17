التحدي يجدد عقود لاعبيه استعداداً للدوري الممتاز

بنغازي 17 نوفمبر 2020 (وال) – جدد مجلس إدارة نادي التحدي عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى إبرام عقود جديدة، وذلك تأهباً وتحضيراً لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2020 /2021.

ونجحت إدارة النادي في تجديد عقد الحارس “أحمد عياد” لمدة موسمين، إضافة إلى تجديد عقد الحارس الأخر “زبير الفيتوري” إيضاً لمدة موسمين قادمين، وكذلك تجديد عقد لاعبه “محمود علي” يمتد لموسمين، فضلاً على توقيع عقد جديد للمدافع “جبريل البقرماوي” قادماً إليه من فريق الأهلي بنغازي، بموجب عقد يمتد لمدة موسمين.

هذا وقد أعلن مجلس إدارة التحدي في وقت سابق أنه تعاقد بشكل رسمي مع المدرب الوطني “صالح رحيل”، وذلك من أجل الإشراف على تدريب الفريق الأول للفهود في الموسم الجديد. (وال – بنغازي) س إ

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