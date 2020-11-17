وصول فريق باميندا الكاميرون للعاصمة طرابلس

طرابلس 17 نوفمبر 2020 (وال) وصلت – أمس الإثنين – إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باميندا الكاميروني، وذلك من أجل خوض مبارتان وديتان مع فريق الأهلي طرابلس على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

هذا وستقام المبارتان الوديتان بين ممثل ليبيا الأهلي وبطل الكاميرون باميندا ، الأول ستكون في الـ (18) من شهر نوفمبر الجاري، بينما سيقام اللقاء الودي الثاني بينهما في الـ (21) من نفس الشهر على أرضية ملعب طرابلس من دون حضور جماهيري.

وتأتي هذه المبارتان للأهلي استعداداً وتحضيراً للاستحقاقات المقبلة ، والمتمثلة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فضلاً على مشاركة الفريق الليبي في الكونفدرالية الأفريقية، سيما أن القرعة الأفريقية قد أعفت ممثل ليبيا من الدور التمهيدي، فيما سيلاقي الأهلي الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري وكينيما الإثيوبي.

ويعد فريق باميندا الكاميروني، هو بطل آخر نسخة لدوري الكاميروني متوجاً به برصيد ( 47 ) نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه فريق كوتون سبورت أف سي.( وال ـ طرابلس ) س إ

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